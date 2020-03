​Coronavirus : restrictions de circulation dans les prisons

Tahiti, le 26 mars 2020 - Le haut-commissariat a annoncé jeudi que des mesures de précautions ont été prises dans les établissements de Tatutu et Nuutania pour protéger les détenus ainsi que les personnels pénitentiaires de la contamination par le coronavirus.



Dans un communiqué transmis jeudi, le haut-commissariat a annoncé que des restrictions de circulations avaient été mises en place à Tatutu et Nuutania. Les parloirs sont donc suspendus. Les familles des détenus ainsi que les “intervenants extérieurs” ne pourront plus y “accéder jusqu’à nouvel ordre”. Pour permettre aux détenus de “maintenir un lien avec leurs proches”, des compensations financières sous forme d’allocations seront versées sur les comptes “téléphone”.



Tel que l’indique le haut-commissariat, “ces restrictions ont pour seul but d’éviter que des contaminations aient lieu dans ce milieu confiné en respectant les gestes barrières absolument nécessaires pour la protection de tous”.



Rappelant que “l’Assemblée nationale vient d’adopter des dispositions pour favoriser les aménagements de peine et la sortie anticipée des détenus en fin de peine afin de soulager la détention”, le haut-commissariat annonce qu’en Polynésie, “ces libérations seront étudiées au cas par cas” : “Les détenus ayant commis des infractions graves, présentant une dangerosité ou ayant adopté un mauvais comportement pendant la période de confinement, ne bénéficieront pas de ces dispositifs.”