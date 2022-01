​Contrôlé à 3,9 grammes après un accident

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Un multirécidiviste a été condamné en comparution immédiate lundi à six mois de prison dont deux avec sursis. En octobre dernier, il avait été arrêté à Mahina après être tombé de son deux-roues et alors qu'il présentait un taux d'alcool de 3,9 grammes par litre de sang.



Triste record d'alcoolémie abordé en comparution immédiate lundi. Un trentenaire était jugé pour avoir été arrêté, en octobre dernier à Mahina, alors qu'il était complétement alcoolisé. L'homme circulait sur son scooter lorsqu'il avait chuté au sol et s'était fracturé la mâchoire. Il était si ivre que les forces de l'ordre n'avaient pas réussi à le faire souffler dans l'éthylotest. L'individu avait été emmené au CHPF où une prise de sang avait permis d'établir qu'il présentait un taux l'alcoolémie de 3,9 grammes par litre de sang. Un taux qui aurait pu, selon le toxicologue de l'hôpital, provoquer un coma ou le décès de l'intéressé.



A la barre du tribunal lundi, le jeune homme a expliqué qu'il était alcoolique mais qu'il venait de signer à la Croix Bleue trois jours auparavant. Il a également indiqué qu'il venait de trouver une formation qui allait prochainement déboucher sur un emploi. Décidant de laisser une chance de réinsertion à l'intéressé, le tribunal correctionnel l'a condamné à six mois de prison dont deux mois avec sursis probatoire et ce, sans mandat de dépôt.