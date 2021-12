​Conjoncture au 3e trimestre 2021: les entreprises gardent confiance

Tahiti, le 22 décembre 2021 – Selon le bulletin de tendances conjoncturelles du 3e trimestre de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) la confiance des entreprises se maintient en Polynésie. La publication souligne également sur cette période une intensification de la hausse des prix et un marché de l'emploi affecté par le 2e confinement. Le tourisme a lui aussi été impacté avec une baisse de la fréquentation. On observe en revanche une nette reprise du secteur de la pêche.



L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) a publié mercredi son dernier bulletin des tendances conjoncturelles du 3e trimestre 2021. Sur la période, l’indicateur du climat des affaires (ICA) (qui représente la perception de la conjoncture par les chefs d'entreprise) est à 107,8 au-dessus de sa moyenne de longue période, un signe du maintien de la confiance des entreprises.



La hausse des prix s’intensifie, avec un indice des prix à la consommation (IPC) qui augmente de 1,4% en glissement annuel en septembre 2021. On note une hausse de 4% dans l'alimentaires, 8,6% dans la restauration, 2% dans le logement et 8,2% dans les carburants. En revanche, le prix de communication est en recul de 15%.



La publication souligne également que sur la période, l’emploi est impacté par le deuxième confinement. Si les effectifs salariés sont en progression au premier semestre (+1,5%), l’indice de l’emploi salarié du secteur marchand accuse en septembre un net ralentissement de son rythme de croissance. Le deuxième confinement, entre août et septembre, a fortement impacté le marché du travail, brisant l’élan de l’indice de l’emploi (-2,3 % sur le mois).



Le secteur du tourisme a été particulièrement frappé par la 2e vague épidémique en Polynésie française. Sur les huit premiers mois de l’année, la fréquentation touristique affiche en retrait de 17% par rapport à 2020 (40 800 touristes contre 49 400 en 2020). Dans le secteur secondaire, les recettes d'export d'huile de coprah ont doublé par rapport à 2020 (189 millions de Fcfp contre 97 millions en 2020) alors que les volumes n'ont augmenté que de 1,6%. Enfin, le bulletin fait état d'une nette reprise du secteur de la pêche avec une hausse de 20% des tonnages pêchés au troisième trimestre par rapport à l’année dernière.