​Comptes des partis politiques : Petits partis, petite gestion

Tête de liste de E Reo Manahune aux dernières élections territoriales de 2018 et de la liste Papeete To’u Oire aux municipales le mois prochain, Tauhiti Nena s'était déjà attaqué en 2014 à la mairie de Papeete sous la même bannière Papeete To'u Oire non sans avoir bousculé le maire sortant en rattrapant une partie de son retard entre les deux tours. Au terme du second tour de scrutin, il avait ainsi obtenu 38,9% des suffrages exprimés notamment avec le soutien de l’électorat populaire des quartiers défavorisé de la ville mais échouant à 1 200 voix du score de Michel Buillard.



Après cette première tentative prometteuse, Tauhiti Nena avait choisi de s'appuyer sur une formation politique, Tau Hoturau. Fondée en juin 2016, elle a ainsi pour objet « de participer à la vie politique de la Polynésie française », « de contribuer au débat politique » mais aussi « d’étudier, de rechercher et de réaliser les moyens administratifs, techniques et financiers pour les projets de fonctionnement et d’investissement du parti ». Un objectif visiblement difficile à respecter en interne au parti. La formation, éligible aux aides publiques, vient de nouveau d'être sanctionnée, pour le deuxième round consécutif après l'année dernière. Coupable de ne pas avoir déposer ses comptes avant le 30 juin 2019, la formation est ainsi privée une nouvelle fois du bénéfice des aides publiques et ce jusqu'en décembre 2021 ! Une décision sanctionnant l'absence de visibilité sur les recettes et dépenses du parti qui peut perturber le message et le financement d'une action politique en pleine année électorale.