​Comment le Covid a plombé le régime des salariés en 2021

Tahiti, le 18 août 2022 – L'approbation du compte annuel pour 2021 du régime général des salariés par le conseil des ministres, mercredi, illustre bien l'impact lourd de la crise Covid sur les comptes sociaux de la Polynésie…



C'est un regard dans le rétroviseur qui en dit long sur l'impact de la crise Covid sur le financement de la protection sociale au fenua. Le conseil des ministres a approuvé mercredi les comptes annuels 2021 du régime général des salariés établis par la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Une année marquée par plusieurs vagues Covid et notamment la plus meurtrière et lourde d'entre elles sur le plan de saturation de l'offre de soins hospitaliers entre août et septembre. "Cet exercice est marqué par une progression significative des recettes de cotisations mais aussi par une inflation continue des dépenses de santé", signale d'ailleurs le compte-rendu du conseil des ministres. Le déficit global du régime général des salariés s'élève d'ailleurs à -5,094 milliards de Fcfp en 2021, soit 35% plus important que celui de l'exercice 2020.



Et encore, l'année a été marquée par un rétablissement progressif de la situation de l'emploi qui a permis de générer 94 milliards de Fcfp de cotisations, soit +4,2% de plus qu'en 2020. On note d'ailleurs que l'ouverture des cotisations sociales sur le dispositif d'aide à l'emploi Diese a permis de gagner 1 milliard de Fcfp de recettes de cotisations supplémentaires. En revanche, si le coût de la branche retraite progresse très légèrement de +0,08% entre 2020 et 2021, ce sont bien les dépenses de la branche maladie qui s'envolent avec la crise sanitaire : +6% pour passer de 39,5 à 42 milliards de Fcfp. Dans le détail : +16% (5,7 milliards de Fcfp) de dépenses pour les arrêts maladie, +7% de dépenses de frais médicaux (9,8 milliards), ou encore +50% de dépenses en autopsies et frais de funéraires… Conclusion du conseil des ministres, le bilan comptable annuel affiche un "indicateur alarmant" : l’érosion des réserves financières, dont le volume total est en repli de 15%, passant au-dessous de 30 milliards de Fcfp. Mais le déséquilibre sera compensé en 2022 par l'affectation du produit de la TVA sociale.