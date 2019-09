​Chirac, l’homme de la reprise des essais nucléaires pour Géros

PAEA, le 26 septembre 2019 – Pour le président du groupe Tavini Huiraatira à l’assemblée, Jacques Chirac reste associé à la dernière campagne d’essais nucléaires français dans le Pacifique, décidée en 1995 sous son autorité de chef d'Etat.



Le président du groupe Tavini Huiraatira a réagi à l’annonce du décès de Jacques Chirac, jeudi matin, interrogé en marge de la manifestation contre le projet Route du sud, à Paea.



Pour Antony Géros, Jacques Chirac évoque de prime abord "un souvenir triste. Cela me rappelle les événements de 1995, lors de sa décision de reprise des essais nucléaires, après le moratoire décidé par François Mitterrand. Et, Dieu merci, en 1996 les essais ont été arrêtés. Mais en tout cas, cette reprise a été traumatisante pour l’ensemble des Polynésiens et pour les Politiques que nous sommes. En tant qu’indépendantiste, et pour le membre du Tavini Huiraatira que je suis, c’est le seul souvenir marquant que laisse Jacques Chirac, comme homme d’Etat."