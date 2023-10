​Chasse à l'homme à Mahina : le voleur condamné à trois ans ferme

Tahiti, le 29 octobre 2023 – L'homme qui avait volé dans le local d'un tatoueur à Mahina et qui avait ensuite été retrouvé et frappé par sa victime a été condamné jeudi en comparution immédiate à trois ans de prison ferme.



Il y a une semaine, et suite à un vol commis dans le local d'un tatoueur à Mahina, des vidéos avaient été diffusées sur les réseaux sociaux où l'on voyait ledit tatoueur ainsi que plusieurs hommes s'en prendre au voleur en lui mettant des gifles. Identifié grâce à des caméras de vidéosurveillance, le cambrioleur a été jugé en comparution immédiate jeudi pour ce vol mais aussi pour de nombreux autres larcins commis dans plusieurs commerces de la commune. Cet individu, un père de deux enfants sans emploi, a expliqué à la barre qu'il avait agi ainsi pour se payer sa consommation d'ice en affichant une extrême nonchalance face aux nombreuses victimes qui se sont présentées pour faire état de leur préjudice. Jugé en état de récidive légale, il a été condamné à trois ans de prison ferme.



Placé en garde à vue le 18 octobre dans le cadre d'une enquête ouverte pour les violences commises sur le voleur, le tatoueur sera quant à lui jugé en comparution immédiate à délai différé.