

​Changement de main pour les Hyper Brico ?

Tahiti le 10 juin 2026. Mardi, l’Autorité polynésienne de la concurrence a reçu notification d’un projet de concentration. La société SC Punahere (Groupe Mantovani) souhaite ainsi acquérir la totalité des sociétés exploitant les magasins sous enseigne Hyper Brico.





Le groupe Mantovani, actif en Polynésie française dans le secteur de la distribution au détail, envisage en effet de prendre le contrôle exclusif des sociétés exploitant les magasins sous enseigne Hyper Brico à Tahiti.



Le groupe Mantovani exploite déjà les enseignes Tahiti Pas Cher, Tahiti Maison Déco, GEMO, ERAM et Tahiti Luminaires. Ses activités couvrent principalement la distribution de produits de bazar-décoration, d’équipement de la maison, d’habillement, de chaussures et de luminaires, ainsi que des activités logistiques et immobilières associées.



Les sociétés cibles exploitent, pour leur part, des magasins sous enseigne Hyper Brico, actifs dans la distribution au détail d’articles de bricolage, d’amélioration de l’habitat, de matériaux, d’outillage, de jardinage, d’aménagement intérieur et extérieur, ainsi que d’équipement de la maison.



L’opération projetée conduirait ainsi à réunir, au sein d’un même groupe, les activités de distribution au détail actuellement exercées par le Groupe Mantovani et celles exploitées sous enseigne Hyper Brico.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Juin 2026 à 16:44 | Lu 1309 fois



