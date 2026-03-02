

​Carrefour Taravao cherche à s’agrandir

Tahiti le 18 mars 2026. L’Autorité de la concurrence a publié ce mercredi sur son site une notification de la Société commerciale de Tahiti Iti tendant à l’extension du magasin Carrefour à Taravao.





Cette extension reste conséquente puisque l’opération consiste en un agrandissement de la surface de vente du magasin de commerce de détail sous enseigne Carrefour qui passerait de 2 870 m² à 3 903 m².



L’ouverture du magasin en novembre 2012 avait nourri de longues années de recours devant les tribunaux. En cause, le projet initial de 3460 m², autorisé par arrêté du conseil des ministres. Un arrêté immédiatement attaqué par la société commerciale de Taiarapu Est, invoquant "un excès de pouvoir". Une plainte restée sans effet dans les tribunaux.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Mars 2026 à 14:31 | Lu 1543 fois



