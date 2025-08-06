

​Vairao : une école et deux MFR cambriolées

Tahiti, le 5 septembre 2025 – L’école Potii de Vairao a été cambriolée dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ou les auteurs du vol se sont notamment emparés du coffre-fort qui contenait les cotisations scolaires. Même scénario le week-end dernier dans les Maisons familiales rurales (MFR) des garçons et des filles, où des espèces ont été dérobées. Une enquête de gendarmerie est en cours.





Déception et colère, ce matin, à l’école primaire Potii de Vairao. Selon nos informations, dans la nuit de jeudi à vendredi, une ou plusieurs personnes se sont introduites par le plafond dans le bureau de la directrice pour s’emparer du coffre-fort, qui contenait les cotisations de la rentrée scolaire. Le montant du butin serait de l’ordre de 300.000 francs. Un téléphone portable confisqué à une élève a également été emporté.



Une enquête de gendarmerie est en cours et la commune de Taiarapu-Ouest est également mobilisée. D’autant que ce n’est pas le seul établissement à avoir été pris pour cible dans le secteur.



En effet, les deux MFR de Vairao ont été visitées le week-end dernier, entre samedi et dimanche. À la MFR des garçons, des placards et des tiroirs ont été dégradés, et des participations financières en prévision d’un voyage pédagogique à Makemo ont été dérobées pour 50.000 à 70.000 francs. À la MFR Tumoana Rama, ex-MFR “des filles”, le vol porte aussi sur des cotisations et le fruit de levées de fonds pour un voyage d’études à Raroto’a, soit plus de 300.000 francs, ainsi que le téléphone portable professionnel de la directrice.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 5 Septembre 2025 à 13:02 | Lu 378 fois



