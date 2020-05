​Cafouillages sur le fonds de solidarité en Polynésie

Si le second volet du fonds national de solidarité pour les entreprises n’est ouvert que depuis lundi en Polynésie, le premier volet allant jusqu’à 180 000 Fcfp d’aides pour les patentés connaît quelques cafouillages administratifs. La CPME et le haut-commissariat ont tour à tour mis en garde les demandeurs polynésiens contre les « dossiers mal remplis » et qui ne peuvent donc être traités automatiquement. Dans un communiqué diffusé lundi, le haussariat annonce que sur les 2 400 dossiers déposés en ligne depuis le 20 avril dernier, seuls 700 sont actuellement en cours de paiement. « De nombreuses demandes d’aide traitées automatiquement ont été temporairement écartées car incomplètes ou mal renseignées. Elles vont faire l’objet d’un traitement manuel lors d’un deuxième examen dans les meilleurs délais possibles », annonce le haut-commissariat, qui indique qu’un « accompagnement » a été mis en place par les organisations patronales.La CCISM –dont la cellule de crise est joignable au 444 456– offre notamment une assistance en cas de difficulté pour renseigner les formulaires en ligne. La semaine dernière, la CPME faisait déjà remonter ces difficultés signalées par les services de l’Etat. Parmi les principaux problèmes rencontrés, la confédération des petites et moyennes entreprises demandait aux chefs d’entreprises et patentés d’être particulièrement vigilants sur le numéro IBAN fourni dans le formulaire, qui doit « impérativement être celui lié à votre entreprise ». Autre précision d’importance : deux demandes d’aides distinctes doivent être formulées pour les mois de mars et d’avril. La demande pour le mois de mars doit être déposée avant le 15 mai prochain. Celle pour le mois d’avril ne peut être déposée que depuis le 4 mai.Pour plus de renseignements, la Direction des Finances Publiques répond aux questions à l'adresse suivante : [email protected] et une foire aux questions peut être consultée sur le site internet du Haut-commissariat dans la rubrique fonds de solidarité.