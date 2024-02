​C’est encore la saison des voeux

Tahiti le 21 février 2024. Le Conseil des ministres a diffusé deux vœux hier dans son compte rendu communiqué au public. Le premier concerne les Archives nationales outre-mer, enboîtant le pas à une démande déjà formulée auprès de l’Assemblée nationale, la seconde, pour demander le soutien de l’Etat dans la démarche de classement du ‘ori tahiti au patrimoine mondial de l’UNESCO.





« Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) contiennent des fonds d’archives dénommés «OCEANIE » intéressant le patrimoine culturel polynésien.

Bien que librement communicables et publiables sur Internet, seule une partie de ces fonds est accessible en ligne (registres d’état civil, iconothèque, cartothèque et bibliothèque). La consultation du reste de ces fonds n’est ainsi possible qu’en se rendant aux ANOM à Aix-en-Provence.

Cette situation est un véritable frein pour les Polynésiens souhaitant accéder à ces archives publiques, et aux informations qu’elles contiennent, nécessaires à la recherche et aux besoins de ces populations souhaitant faire valoir leurs droits fonciers notamment.

Le gouvernement de la Polynésie française souhaite mettre fin à cette situation et a donc émis un vœu de soutien pour la numérisation et la diffusion en ligne de ces informations.

Le ori tahiti à l’UNESCO « Te 'Ori tahiti - La danse tahitienne », est au cœur des pratiques culturelles du Pays. Il a traversé le temps ; et bien que sa forme ait évolué, cette danse demeure le symbole d’expression de la Polynésie fraçaise et de ses valeurs, étant intimement liée à l’histoire passée et à l’identité culturelle mā’ohi.

Le gouvernement de la Polynésie française a décidé de porter à nouveau la candidature de « Te 'Ori tahiti - La Danse tahitienne », à l’UNESCO, en entamant les démarches d’inscription de l’élément sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Elle a fait l’objet d’une résolution adoptée par l’assemblée le 15 novembre 2018, relative au soutien de la candidature du « 'Ori tahiti » à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

La candidature de « Te 'Ori tahiti - La Danse tahitienne », au Patrimoine mondial de l'UNESCO répond à l’attrait international et à la passion que sa pratique suscite dans le monde.

Elle vise également à défendre la singularité de « Te 'Ori tahiti - La Danse tahitienne », en réaffirmant, de manière solennelle, la primauté polynésienne sur sa pratique et son évolution.

Dans ce cadre, que la Vice-présidente, Eliane Tevahitua, se rendra à Paris afin de présenter et défendre le dossier.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 21 Février 2024 à 16:35 | Lu 151 fois