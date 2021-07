​Bora Bora accueillera lundi les administrations

Bora Bora, le 8 juillet 2021 - Le lundi 12 juillet 2021, sous le grand chapiteau de Vaitape, les habitants de Bora Bora auront l’occasion de rencontrer divers organismes et administrations du fenua. De 9h30 à 16 heures, la mairie mettra en place des stands et ateliers tenus par des agents prêts à renseigner la population sur les multiples démarches administratives à suivre et à répondre aux éventuelles questions.



Il faudra compter sur la présence de la circonscription des ISLV pour ce qui concerne les secteurs du tourisme, des transports terrestres, de l’artisanat, du travail, des affaires économiques et des affaires maritimes. Le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (SEFI) aiguillera les demandeurs d’emploi. De nombreuses entités polynésiennes seront également présentes : les affaires foncières (DAF), l’équipement (DEQ), l’agriculture (DAG), la construction et l’aménagement (DCA), les impôts et les contributions publiques (DICP), la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), ainsi que la Direction de la culture et du patrimoine (DCP). Des informations sur les dispositifs d’aides et d’accompagnements des producteurs de vanille seront présentes, tout comme l’association ADIE, spécialisée dans les microcrédits. Des conseillers du pôle entreprises (CCISM) seront aussi à l’écoute des entrepreneurs. La direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) encouragera les habitants à se renseigner sur les nombreuses aides de son service et rappellera son rôle concernant la protection de l’enfance. Quant à la direction de la santé, elle aura l’occasion de dévoiler ses différentes campagnes de prévention des risques en lien avec les activités balnéaires et pourra sensibiliser l’assistance sur les dangers des écrans.