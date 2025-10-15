

​Bien-être au bord de l’eau à Vaipahi

Tahiti, le 3 novembre 2025 - Le comité du tourisme de Teva i Uta organise la première édition de la journée du bien-être ce samedi 8 novembre aux jardins d’eau de Vaipahi, site sacré qui était autrefois dédié à des rituels de purification. Six prestataires proposeront leurs services, l’occasion de se faire connaître et d’animer les lieux, mais aussi de récolter des fonds en prévision de l’ouverture d’un kiosque d’informations.





“Après une petite balade ou du sport en famille, les gens peuvent aller se rafraîchir au Vaima, puis revenir pour enchaîner avec un massage”, invite Nicky Vergnhes, président du comité du tourisme de Teva i Uta, dans le cadre du lancement de la première édition de la journée du bien-être qui se tiendra ce samedi aux jardins d’eau de Vaipahi. Depuis plusieurs années, le comité est engagé dans la promotion, le développement et la valorisation des richesses naturelles, culturelles et humaines de la commune. Il œuvre pour faire découvrir la destination autrement, en mettant l’accent sur un tourisme local respectueux de l’environnement.



Après plusieurs expériences concluantes à la source Vaima, ce projet autour du bien-être prend un peu plus d’ampleur en réunissant six prestataires spécialisés dans différents types de soins (massages traditionnels, aux bambous, ventouses, sauna, etc.) et le snack voisin des jardins d’eau, étape incontournable du tour de l’île de Tahiti depuis son aménagement en 2007.

​“Sanctuaire des eaux vivantes”

La visite est une invitation à la détente entre les cascades, les ruisseaux, les bassins et la diversité des espèces végétales, y compris pour les randonneurs, les trois sentiers côté montagne offrant une vue imprenable sur le lagon et une expérience dépaysante dans la pinède. Mais Vaipahi, c’est d’abord “le sanctuaire des eaux vivantes”, comme le rappelle le Service du tourisme sur son site internet : “Ce site sacré était autrefois le théâtre de rituels liés au cycle de la vie et de la mort, pratiqués par le clan Teva. Il servait notamment aux cérémonies de purification et de passage des âmes, marquant une étape essentielle vers l’au-delà”.



Pour cette reconnexion à la nature et à la culture, rendez-vous est fixé côté mer, où le comité du tourisme de Teva i Uta a installé son local avec plusieurs objectifs. “On a de plus en plus de prestataires qui sont orientés dans le domaine du bien-être, donc cette journée, c’est une petite vitrine pour eux tout en contribuant à faire vivre ce lieu. Ça nous permet aussi de nous faire connaître et de lever des fonds pour financer et organiser notre projet de point d’informations”, précise Nicky Vergnhes. Le prochain rendez-vous est déjà en préparation pour Matari’i i ni’a, qui devrait se tenir à Teva i Uta juste après les célébrations prévues à Papeete et Tautira, la semaine du 20 novembre.

Infos pratiques Journée du bien-être, samedi 8 novembre 2025, de 9 à 15 heures, aux jardins d’eau de Vaipahi, à Mataiea. Réservations recommandées auprès des prestataires. Contacts et tarifs sur la page Facebook : Comité du tourisme de Teva i Uta.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 3 Novembre 2025 à 15:22 | Lu 411 fois



