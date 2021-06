​Bernard Natua "rentre" au Tapura

Tahiti, le 11 juin 2021 - L'ex représentant orange Bernard Natua est de retour au Tapura, après 10 mois passés aux côtés des élus du A Here ia Porinetia.



On pensait en avoir fini avec les girouettes, mais non ... Tout comme Teura Tarahu, le représentant de Rangiroa Bernard Natua a démissionné mercredi du A Here ia Porinetia."Nous ne sommes plus d'accord sur certains sujets", explique-t-il.

Aussi, dès le lendemain le représentant des Tuamotu-Ouest est-il retourné au Tapura. Un retour au parti rouge opéré sans avoir rien demandé en échange, mais guidé par "le bien de notre nūna'a (le peuple, ndlr)". Natua ne souhaitait pas siéger plus longtemps sur les bancs des non-inscrits dans l’hémicycle de Tarahoi.



Ce n'est pas la première fois que ce versatile représentant à l'assemblée retourne sa veste. Élu sur la liste du Tahoeraa en mai 2018, il avait rapidement démissionné du parti orange pour rallier le Tapura. Rapprochement déjà étiqueté à l'époque pour "le bien du nūna'a". Puis en août 2020, Bernard Natua avait quitté le groupe de la majorité pour rejoindre Nicole Sanquer et Nuihau Laurey et constituer le groupe A Here ia Porinetia à l’assemblée, aux côtés de Félix Togoragi, Vaitea Le Gayic et Teura Tarahu. Il expliquait à l’époque être en désaccord avec le parti d'Edouard Fritch au sujet du projet d'extraction minière à Makatea.



Après le retour de Vaitea Le Gayic au Tahoeraa en janvier dernier, puis les démissions de Teura Tarahu et de Bernard Natua cette semaine, le A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer ne compte plus que trois représentants à l’assemblée, avec Nuihau Laurey et le tāvana de Makemo Félix Tokoragi.