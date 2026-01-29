

​Ben l’Oncle Soul et Sinclair prochainement en concert

Tahiti, le 19 février 2026 - Après le succès de l’aventure Fenua Reggae au parc Vairai, LA Production Tahiti relance deux nouveaux concerts. Ben l’Oncle Soul jouera le 7 mars prochain au Tahiti Lagoon Resort et Sinclair est attendu le 25 avril au motu de l’InterContinental.





À peine remis des vibes du Fenua Reggae, LA Production Tahiti remet le couvert avec deux concerts. Ben l’Oncle Soul jouera le 7 mars prochain et Sinclair sera sur scène le 25 avril.



Ben l’Oncle Soul n’en est pas à son premier passage au Fenua. Venu en 2018 se produire dans un hôtel de la côte est, Ben l'Oncle Soul avait déjà donné un concert unique devant plus d’un millier de spectateurs. Armé de ses chansons phares, Soulman, Petite Sœur ou encore sa reprise de Seven Nation Army, Ben l'Oncle Soul est devenu le chanteur de soul le plus connu de la musique francophone.



Son premier album, Ben l'Oncle Soul (2010), porté par le tube Soulman, est certifié triple disque de platine en treize mois. Ce succès lui a valu la Victoire de la révélation scène aux Victoires de la musique 2011 ainsi que le Globe de cristal de l'interprète masculin la même année.



Suivent les albums À coup de rêves, enregistré avec le groupe californien Monophonics, en 2013, et Under my Skin en 2016 qui résulte d'un important travail de réinterprétation de chansons de Frank Sinatra en collaboration étroite avec Waxx (Benjamin Hekimian).



Il sortira par la suite les albums Next to You, en 2019, Addicted to You en 2020, Red Mango en 2022 et Is It You ? en 2023.



Il arrivera à Tahiti pour présenter son tout nouvel album, Sad Generation, qui sortira officiellement le 21 mars, quelques jours après son passage sur scène au Fenua.

Funky town Le 25 avril, c’est Sinclair qui prendra ses quartiers sur le motu de l’InterContinental Tahiti. Pour son premier passage à Tahiti, le chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien français enchaîne les cartons depuis 1993 et la sortie de son album Que justice soit faite. Non content de ce premier succès, il sort Au mépris du danger puis La Bonne attitude et Supernova Superstar.



Plus récemment, c’est l’album So Sorry qui l’a relancé sur les scènes face à un public avec lequel il partage ses tubes comme Si c’est bon comme ça, Ensemble, Votre image, Comme je suis, Tranquille ou encore À la ronde.



Un concert funk et positivement rock à ne pas rater.



Programmation

𝗕𝗲𝗻 𝗹’𝗢𝗻𝗰𝗹𝗲 𝗦𝗼𝘂𝗹

7 mars 2026 - dès 17 heures

Tahiti Lagoon Resort, à Punaauia

5 500 francs

Un concert en mode sunset, dans un cadre exceptionnel, pour profiter pleinement de son univers soul & groove !



𝗦𝗶𝗻𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿

25 avril 2026

Grand motu de l’InterContinental Tahiti

5 500 francs

Une soirée live avec toute l’énergie et la générosité qu’on lui connaît.



𝗣𝗮𝗰𝗸 𝟮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝘀 : 9 000 francs

