​Au moins 2% d'augmentation du Smig

Tahiti, le 20 avril 2022 – Le gouvernement a annoncé mercredi que l'augmentation du Smig n'avait pas encore été tranchée mais serait au minimum de 2% au 1er mai prochain.



La nouvelle ministre du Travail, Virginie Bruant, et sa collègue en charge de la Fonction publique, Christelle Lehartel, ont précisé mercredi les niveaux d'augmentation du Smig (Salaire interprofessionnel minimum garanti) et du point d'indice des fonctionnaires, applicables au 1er mai prochain. À l'occasion d'une conférence de presse post-conseil des ministres, les deux membres du gouvernement ont détaillé ces deux annonces du président du Pays jeudi dernier devant l'assemblée.



Pour ce qui est de l'augmentation du Smig -légalement obligatoire dès lors que l'augmentation de l'indice des prix à la consommation a dépassé les 2% sur une année- la ministre du Travail a indiqué que son montant n'avait pas encore été arrêté, mais qu'elle serait "au minimum" de 2%. Soit 159 092 Fcfp contre 155 973 Fcfp actuellement. Mais encore une fois, il s'agit d'un "minimum" puisque le chiffre exact de l'augmentation du Smig est encore en discussion avec les partenaires sociaux. Dans son discours de jeudi dernier devant l'assemblée, le président Édouard Fritch avait annoncé une hausse de l'indice des prix de 2,9% sur les seuls deux premiers mois de l'année 2022. La valeur exacte de l'augmentation du Smig sera arrêtée mercredi prochain en conseil des ministres.



Après les 2% d'augmentation du Smig en décembre dernier, comme convenu dans le protocole d'accord de fin de grève générale des syndicats de salariés, cette nouvelle augmentation du Smig du 1er mai devrait donc être supérieure aux attentes des partenaires sociaux. Mais il faut noter que ni la ministre du Travail, ni le vice-président du Pays n'ont souhaité s'engager mercredi sur la promesse, faite aux syndicats de salariés lors du protocole de fin de grève générale de décembre 2021, de s'engager sur une autre revalorisation du Smig en fin d'année. "Nous allons regarder et réagir", a uniquement commenté le vice-président Jean-Christophe Bouissou, évoquant l'actualité internationale extrêmement fluctuante du moment et son impact sur les prix. Avant décembre 2021, la dernière augmentation du Smig remontait à 2014.