​Attention aux escroqueries aux faux prêts

Tahiti, le 4 mai 2020 – En cette période de crise économique et sanitaire, la présidence a tenu à mettre en garde les utilisateurs de Facebook, lundi, contre les « escrocs sans aucun scrupule » qui utilisent notamment l’image du gouvernement de la Polynésie française pour faire miroiter de fausses offres de financement gratuits.



Le service de communication de la présidence a tenu à mettre en garde les utilisateurs du réseau social Facebook, lundi, contre les tentatives d’escroquerie aux faux profils utilisant notamment l’image du gouvernement de la Polynésie française. « Depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreuses offres de financement gratuit apparaissent sur Facebook, en se faisant passer pour des membres du gouvernement de la Polynésie française, pour des parlementaires, ou en se réclamant de l’Europe, voire de l’ONU et de l’UNICEF », explique le communiqué. « Ces offres sont le fait d’escrocs sans aucun scrupule et le gouvernement de la Polynésie française invite les Polynésiens à ne pas prendre contact avec ces pages, et surtout à ne donner aucune coordonnée bancaire où à transférer de l’argent ». La présidence indique que des plaintes ont été déposées contre certains auteurs de ces pages et que des signalements ont été effectués auprès du procureur.