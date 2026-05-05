

​Atoa, nouvel allié polynésien

Tahiti, le 21 mai 2026 – Premier chien du RIMaP-Polynésie issu d’un élevage local, Atoa a passé avec brio les épreuves de certification opérationnelle à Papeari, ce jeudi. Spécialisé dans l’aide à la détection et neutralisation humaine (ADNH), il fait la fierté de la section cynotechnique, où il a été formé.





Atoa est un jeune malinois “plein d’énergie et très plaisant à travailler”. Ce jeudi, au dépôt de munitions de Papeari, il a passé avec brio les épreuves de certification opérationnelle avec son maître, le caporal-chef de première classe Michaël. Spécialisé dans l’aide à la détection et neutralisation humaine (ADNH), il pourra être amené à développer d’autres compétences au cours de sa carrière, comme la recherche d’explosifs, la détection d’armes et de produits dangereux, ou encore l’aide en cas de catastrophe naturelle.



Formé au sein de la section cynotechnique du RIMaP-Polynésie, ce “guerrier” à quatre pattes est le premier chien issu d’un élevage polynésien – du Pic Rouge – à rejoindre les rangs de l’armée. Une “plus-value” locale qui présente notamment l’avantage de commencer le dressage dès le sevrage vers trois mois, contre un an, voire un an et demi pour les chiens en provenance de l’Hexagone.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 21 Mai 2026 à 17:53 | Lu 303 fois



