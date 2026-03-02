

​Arnaud Benoît, nommé chef de la subdivision des Marquises

Tahiti le 18 mars 2026. Arnaud Benoît prend le relais d'Anny Pietri à la subdivision des Îles Marquises. C'est son deuxième séjour en Polynésie française après avoir été géré la subdivision des Tuamotu-Gambier par le passé.





Par décret du président de la République ce mercredi, Arnaud Benoit, sous-préfet de Mayenne, est nommé chef de la subdivision des îles Marquises en Polynésie française, pour une durée initiale de trois ans. Il remplace Anny Pietri qui a été nommée le 6 février dernier comme sous-préfète de Provins (Seine et Marne).



La Polynésie française est un territoire qu’il connaît puisqu’il a déjà exercé comme chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier et chef de la mission de suivi des conséquences des essais nucléaires.



Originaire de Valenciennes, Arnaud Benoit a fait ses premières armes dans l’armée de l’air avant d’occuper plusieurs postes à responsabilité, dans le secteur privé et dans le secteur public au sein de collectivités et de l’État, notamment au sein des Secrétariats généraux pour les affaires régionales des Hauts-de-France.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Mars 2026 à 13:49 | Lu 1094 fois



