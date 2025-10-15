

​Arava et To’atini en route pour Tahiti 2027

Tahiti, le 30 octobre 2025 – Le comité organisateur des Jeux du Pacifique – Tahiti 2027 a dévoilé ce jeudi les deux mascottes de l’événement, Arava et To’atini, duo polynésien en hommage à la mer et à la terre. Leur mission : “unir, célébrer, préserver” dès maintenant et jusqu’aux épreuves sportives, du 24 juillet au 7 août 2027, lors de diverses actions publiques et pédagogiques.





Après plusieurs semaines de suspense et d’indices distillés sur les réseaux sociaux, le comité organisateur des Jeux du Pacifique – Tahiti 2027 a dévoilé les deux mascottes officielles de l’événement : Arava, la pieuvre de Raiatea, et To’atini, le super corail de Tatakoto. Pour ce “moment fort”, la révélation s’est faite en ligne ce jeudi, tandis qu’un second rendez-vous est fixé demain, vendredi 31 octobre, sur quatre écrans géants de Papeete, au niveau de Prince Hinoi, de la RDO et du stade Willy Bambridge.



Mais qui sont Arava et To’atini ? “Deux symboles, une même âme”, présente le comité organisateur des Jeux (COJ) dans un communiqué. “Arava, pieuvre de Raiatea et descendante de Tumu-Ra’i-Fenua, incarne l’énergie, la curiosité et la transmission culturelle. Vive et joyeuse, elle représente la jeunesse polynésienne en mouvement, l’apprentissage et la célébration du jeu collectif. To’atini, super corail de Tatakoto, est le gardien de la mer et de l’équilibre du vivant. Sage et solide, il rappelle l’importance du respect, de la solidarité et de la protection de nos lagons, véritables trésors du Pacifique.

Ensemble, ils forment un duo indissociable, miroir de l’objectif du COJ au travers des Jeux : unir, célébrer, préserver”, est-il précisé.

​Inviter le public à s’engager

À l’image des Phryges des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ces nouvelles mascottes polynésiennes vont accompagner la promotion des Jeux du Pacifique – Tahiti 2027. Elles seront amenées à participer à différents temps forts avant l’événement, puis à célébrer les épreuves du 24 juillet au 7 août 2027. Des actions pédagogiques et des opérations de communication sont prévues sur les routes, dans les écoles, sur les terrains de sport et sur les écrans pour inviter le public “à s’engager dans une aventure humaine et environnementale unique, rassemblant les peuples du Pacifique autour du sport et du partage”.



Pour Noelline PARKER, présidente du COJ, “Arava et To’atini sont les visages de notre fierté collective. À travers eux, c’est la Polynésie – et le Pacifique – qui s’exprime, créative, ancrée dans ses traditions et ouverte au monde. Ces mascottes racontent notre histoire commune et rappellent que les Jeux sont avant tout une célébration de ce que nous avons de plus précieux : notre lien”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 30 Octobre 2025 à 12:03 | Lu 330 fois



