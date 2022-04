​Appel à projets pour une meilleure santé

Tahiti, le 25 avril 2022 – La Direction de la santé lance un appel à projets dans le cadre du dispositif Commune en santé. Les associations et acteurs locaux porteurs de projets contribuant à la promotion de la santé de la population sont invités à les présenter avant le 17 juin. Les lauréats obtiendront une subvention pour la mise en œuvre de leur projet, de préférence sur le long terme.



Avec une prévalence du surpoids et de l’obésité au sein de la population polynésienne avec notamment 40% d'obèses et 30% en surpoids chez les adultes, la Direction de la santé cherche des moyens d'agir dans la promotion de la santé auprès de la population.

Ainsi, comme elle l'a annoncé dans un communiqué lundi, elle lance un appel à projets auprès des acteurs locaux partenaires des communes (associations, fédérations sportives, pêcheurs, agriculteurs, etc.) qui participent à offrir un environnement favorable à la santé. Elle souhaite s'appuyer sur leur expertise et leur connaissance du contexte local pour “proposer des solutions adaptées et cohérentes”.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre du dispositif Commune en santé, proposé aux 48 communes de Polynésie française, qui “vise à promouvoir la santé à l’échelle communale, à travers la mise en œuvre d’actions agissant favorablement sur les comportements des personnes, leur environnement et leurs conditions de vie.” Les “Communes en santé” mettent en place des actions autour de cinq grandes thématiques : l'alimentation locale et équilibrée, l'activité physique, la vie sans addiction, le bien-être de la communauté et la protection de l'environnement.



Toutes les associations partenaires des communes impliquées dans une démarche de promotion de la santé sont invitées à répondre à cet appel à projets avant le 17 juin. Seront examinés les projets “contribuant au développement de dynamiques favorables à la santé sur le territoire communal.” Les actions présentées “devront s’inscrire dans la durée et non dans la ponctualité afin de voir, chez les bénéficiaires, des changements s’opérer durablement.” Les lauréats obtiendront une subvention pour la mise en œuvre de leur projet.



- Présentation du dispositif Commune en santé en - Dépôt des candidatures avant le : 17 juin 2022 à 12h00- Toutes les informations sur l'appel à projets en suivant ce lien - Plus d'informations à l'adresse : [email protected] - Présentation du dispositif Commune en santé en suivant ce lien

