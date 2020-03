​Air Tahiti appelle à la limitation des déplacements

Si vous souhaitez modifier vos vols prévus dans cette période

Si vous devez absolument vous rendre dans les îles ou en revenir sur cette même période.

Afin de protéger les populations du fenua des risques de propagation du virus et en accord avec les décisions prises par l’Etat et le Pays hier, Air Tahiti invite ses passagers à limiter leurs déplacements de et vers les îles. Seuls les voyages pour raisons familiales, professionnelles, de santé sont recommandés pour les semaines à venir.De plus, pour éviter un engorgement de son centre d’appel et de ses agences, la compagnie demande aux usagers le contacter prioritairement pour les voyages compris entre aujourd’hui et le 31 mars, dans les deux cas suivants :Les usagers peuvent se renseigner sur ces mesures le site www.airtahiti.pf/coronavirus . Le programme de vols est maintenu.D’autre part, la liaison la liaison Polynésie française – îles Cook est interrompue. Le gouvernement des Iles Cook a pris la décision de suspendre les vols en provenance de Polynésie française jusqu’au 18 avril 2020.