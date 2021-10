​Air Tahiti Nui reprend son Tahiti-Los Angeles-Paris le 16 novembre

Tahiti, le 8 octobre 2021 – Air Tahiti Nui prévoit de cesser son escale technique à Vancouver pour reprendre son tracé habituel Tahiti-Los Angeles-Paris à compter du 16 novembre prochain.



Le site Air Mag a annoncé jeudi la reprise des vols d'Air Tahiti Nui entre Tahiti-Faa'a et Paris en passant par Los Angeles le 16 novembre prochain, citant le directeur régional France et Europe de la compagnie présent au salon Top Resa à Paris. Air Tahiti Nui va donc abandonner à partir de cette date son escale technique à Vancouver, imposée par la crise sanitaire, pour reprendre son tracé habituel. Le premier vol retour Paris-Los Angeles-Tahiti aura lieu de son côté le 18 novembre. Des dates disponibles à la vente actuellement, mais qui "peuvent encore être modifiées en fonction des décisions des autorités américaines".



La compagnie au tiare prévoit entre trois et sept fréquences hebdomadaires à compter du 16 novembre, mais n'annonce pas de reprise du reste de son réseau avant mars 2022. La reprise des vols pour Tokyo est pour l'heure fixée au 25 mars de l'année prochaine et celle pour Auckland au 26 mars "sous réserve que les situations sanitaires le permettent".