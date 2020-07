​Air France passe de deux à trois vols par semaine à partir d'août

Tahiti, le 8 juillet 2020 - La compagnie aérienne Air France prévoit d’augmenter à trois fréquences par semaine la cadence de ses vols entre Paris et Tahiti à compter du 2 août prochain.



Air France a repris mercredi ses opérations commerciales entre Tahiti et Paris, avec une fréquence de deux vols par semaine jusqu'à fin juillet, les mercredis et dimanches, à l’exception du vol du 16 qui partira un jeudi. Au départ de Paris, le premier vol commercial est programmé ce samedi, puis les mardis et samedis jusqu'à la fin du mois.



La compagnie aérienne a annoncé mercredi qu'elle prévoit d’augmenter à trois fréquences hebdomadaires la cadence de ses vols entre Paris et Tahiti à compter du 2 août prochain, et au moins jusqu’au 1er septembre. L'escale technique à Vancouver au Canada prévoit en outre d'être maintenue.



A compter du 2 août, les vols décolleront à 7 h 10 de Tahiti-Faa’a, les mercredis, vendredis et dimanches et les mardis, jeudis et samedis à 18 h 45 au départ de Paris Charles de Gaulle. Attention : le port d’un masque chirurgical est obligatoire à bord des avions de la compagnie, pendant toute la durée du vol.