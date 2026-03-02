

​ATN ouvre ses ailes vers Sydney

Tahiti le 3 mars 2026. . Air Tahiti Nui a annoncé ce mardi l’ouverture prochaine d’une nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney.





Cette route s’inscrit dans la stratégie de la compagnie qui vise à renforcer durablement la connectivité de la Polynésie française avec les grands pôles régionaux du Pacifique Sud.



La date d’ouverture de la liaison est prévue le lundi 14 décembre 2026. Air Tahiti Nui opèrera deux vols par semaine, offrant aux voyageurs une option directe, régulière et sans escale entre Tahiti et l’Australie. Cette nouvelle liaison permettra de réduire significativement le temps de trajet et de simplifier les voyages entre les deux territoires.



Tahiti Et Ses Îles confirme son attractivité auprès du marché australien, qui s’inscrit parmi les marchés internationaux les plus dynamiques de la destination. Selon les dernières données provisoires de l’ISPF (Institut de la statistique de la Polynésie Française), la Polynésie française a accueilli près de 279 000 touristes en 2025, soit un nouveau record de fréquentation dans la continuité des années précédentes.



Les tendances observées confirment la bonne orientation de la demande australienne. Avec ses quelques 8 165 visiteurs sur 2025, l’Australie contribue positivement à la diversification et à la consolidation des flux touristiques.



Sydney, pôle régional majeur pour le Pacifique, s’impose naturellement comme une source stratégique d’accessibilité. "Nous sommes très heureux d’annoncer cette nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney", a déclaré Lionel Guérin, Directeur Général d’Air Tahiti Nui.



Au-delà du transport de passagers, l’ouverture de la ligne Papeete – Sydney ouvre également de nouvelles perspectives pour le transport de fret, contribuant au développement des échanges économiques entre l’Australie et la Polynésie française.



L’ouverture officielle des ventes est prévue en mars 2026. Pour l’heure, la compagnie au tiare n’a pas communiqué sur le prix qu’elle exercera sur la ligne.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 3 Mars 2026 à 13:42 | Lu 347 fois



