​À la découverte de Moorea

Moorea, le 2 mai 2023 - Une centaine de personnes a participé samedi au Tere nā uta e nā tai i Moorea 2023. Une excursion à l’initiative de Tahiti Tourisme qui met en valeur les richesses culturelles de l’île de Moorea.



Tahiti Tourisme a organisé samedi samedi à Moorea l’excusion Tere nā uta e nā tai i Moorea 2023 dont le but est de “mettre à l’honneur les richesses, la culture et les habitants de l’île”. Après avoir été accueillis par le Comité du Tourisme de Moorea au quai de Vaiare, la centaine de participants a été embarquée dans des véhicules tout-terrain mis à disposition par des prestataires touristiques de l’île sœur pour se diriger vers le site culturel Pererau à Pihaena. Un groupe composé par des habitants de Moorea et une dizaine de touristes. Arrivés à Parerau, les membres de l’association culturelle ont proposé aux visiteurs une immersion culturelle avec notamment la découverte du marae éponyme ainsi que la présentation des légendes du site. Des activités traditionnelles comme le tressage, les échasses ou le ‘ori tahiti étaient également spécialement préparées pour l’occasion. Les visiteurs se ont été ensuite conduits vers la vallée d’Opunohu où une présentation des paysages naturels leur a été faite, avant la visite des champs d’ananas. La journée s’est terminée par une excursion en bateau sur le motu Faaone à Tiahura.



Immersion culturelle



Tout le monde a ainsi pu apprécier un bon déjeuner traditionnel avant de participer à quelques activités culturelles, organisées par le Comité de Tourisme de Moorea comme : massage traditionnel et contemporain, danse traditionnelle, confections artisanales. Présent durant cette visite, Lionel Teihotu, coordinateur événementiel à Tahiti Tourisme, nous rappelle le but de cette excursion : “L’objectif est de faire découvrir à la fois la beauté de nos sites ainsi que les histoires qui vont avec. C’est une manière de faire vivre une immersion culturelle à tous les participants et de leur montrer qu’on ne met pas en avant nos traditions culturelles que sur l’île de Tahiti. On le fait également à Moorea et aussi dans les autres îles”, a-t-il souligné.

Les visiteurs ont semble-t-il beaucoup apprécié cette journée riche en expériences, comme en témoigne Chantal, une touriste métropolitaine : “Je suis en vacances à Tahiti. Je suis venu découvrir cette authenticité des îles. Ce sont des choses que je ne vois pas ailleurs. Je suis ravie par exemple d’avoir pu assister à la présentation du marae Pererau. C’était très touchant. J’espère qu’ils vont réussir à continuer leur projet. Les champs d’ananas dans la vallée d’Opunohu sont aussi très beaux à voir. On n’en voit jamais en France.” Maea, une habitante de Paopao à Moorea a quant à elle souhaité plonger dans la culture polynésienne. “Ce tere fa’a’ati ia Moorea nous permet un peu de revenir à nos sources et de revoir un peu la culture”, explique-t-elle. “On a pu découvrir des légendes ainsi que le marae Pererau que je ne connaissais pas. Cela va me permettre aussi de proposer cette activité aux touristes que je reçois chez moi, vu que je fais de la location saisonnière.”