

​À la croisée du jazz et de la musique lyrique

Tahiti, le 15 janvier 2026 - Musique en Polynésie organise le samedi 24 janvier prochain, à 19 h 30 au Musée de Tahiti et des îles, une grande soirée entre jazz et chant lyrique avec Bruno Demougeot au piano, la soprano Juliette Thiry et Adrien Reboul au saxophone.





L’association Musique en Polynésie propose, le samedi 24 janvier, une soirée à la croisée du jazz et de la musique lyrique. Des œuvres chantées en voix jazz et en voix lyrique seront proposées à deux moments différents du concert avec Summertime avec improvisation en version jazz, My Man's Gone Now (Porgy and Bess) ou encore Hôtel de Francis Poulenc.



Un air d'opéra sera également présenté avec La Luce Langue, tiré de Macbeth qui explorera les extrémités des tessitures du chant.



Des œuvres chantées d'abord en lyrique puis détournées vers le jazz au fur et à mesure du morceau avec improvisation piano et voix seront aussi proposées aux spectateurs avec Sit Nomen Domini de Joaquin des Prez et Cum Dederit de Vivaldi.



Enfin, des standards de la comédie musicale joueront entre cabaret et opéra avec Somewhere over the Rainbow, Glitter and Be Gay (Candide, Bernstein), The Saga of Jenny (Kurt Weil), Somewhere dans West Side Story de Bernstein, Duo Tonight de West Side Story et Je ne t'aime pas de Kurt Weill.



Lyrique et jazz en bonne voie

Samedi 24 janvier à 19 h 30

Au musée de Tahiti et des îles

Tarif public : 3 000 francs. Adhérents : 2 000 francs. Jeunes et étudiants : 1 000 francs.

Réservation en ligne sur le site www.musique-en-polynésie.info

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 15 Janvier 2026 à 16:52 | Lu 126 fois



