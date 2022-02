​À Raiatea, une association qui "kiff le reef"

Raiatea, le 25 février 2022 - À l’heure où le stockage des déchets et la préservation des récifs coralliens sont au cœur des débats dans les îles, à Raiatea l’association Te miti e te fenua tente, de par ses actions et ses projets, de concilier économie et écologie.



À Raiatea, l’association Te miti e te Fenua dont la présidence est assurée par Nikita Geneslay, a été créée en 2019 afin de sensibiliser les habitants aux problématiques environnementales. La population augmente, la consommation aussi. La gestion des déchets et la sauvegarde du corail deviennent des enjeux actuels importants.



Désormais intégrée au réseau de la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape), Te miti e te fenua organise des actions écocitoyennes. C'était le cas au début du mois de février avec l'opération “Clean ton île” sur le motu Ofetaro de Raiatea. En compagnie de sa vice-présidente, Xionara Azzopardi, les membres de l’association étaient invités à ramasser tous les déchets présents sur le site pour ensuite les déposer à la Ccom qui se chargeait de les trier. Dans le lagon autour de ce motu, l’association propose également de découvrir le sentier sous-marin dont la création, te ora o te tai, vise à expliquer ce qu’est un récif corallien, sa préservation, sa restauration grâce au bouturage de corail dans les zones dégradées.



Recyclage et dons d'ordinateurs



L’association est aussi entrée dans les établissements scolaires de l’île. Ce week-end, les élèves de primaire suivent la formation “Kiff ton reef”. Déjà dispensée aux collégiens de Faaroa sur le site de l'aire marine éducative (AME) de Puohine et aux lycéens volontaires du LUT, cette formation permet aux élèves du premier et second degré de comprendre la formation du corail, son importance pour l’écosystème en Polynésie et les ressources que le récif apporte au fenua en assurant le suivi de l’état de santé des milieux. Dans le passé, l'association, qui multiplie les actions, avait également participé avec les élèves du lycée professionnel de Uturoa à un atelier de compostage.



Depuis le 19 février, l’association s’est lancée un nouveau défi : récupérer des unités centrales et des écrans d’ordinateur grâce aux dons et au ramassage en bord de route pour réhabiliter des ordinateurs et les offrir à des élèves du LUT n’ayant pas de matériel informatique chez eux. L’association a déjà réussi à stocker 60 unités centrales parmi lesquelles 11 ont été testées et 7 ont pu être nettoyées et remises en état de fonctionnement. Le premier don à une élève du LUT a eu lieu dans la foulée. Pour pérenniser ses actions, Te miti e te fenua recherche activement un local avec électricité dans lequel la “ressourcerie” (lieu de collecte et de valorisation de déchets/ressources qui sont ensuite recylés) pourrait être installée et y concevoir des ateliers zéro déchets.