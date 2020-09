​A Mahina, 19 guides sanitaires pour « sensibiliser » la population

Tahiti, le 5 septembre 2020 - Le Haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a assisté vendredi à Mahina à la présentation du plan communal de sauvegarde (PCS), réactivé le 26 août dernier pour faire face à la crise sanitaire. Au total, ce sont 19 guides sanitaires qui sillonnent la commune pour informer la population.



Après les communes de Punaauia et de Papeete, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, le chef de la subdivision administrative des îles du Vent, Guy Fitzer, et le directeur de la protection civile, le colonel Mickael Lecoq, ont assisté vendredi à Mahina à la présentation du plan communal de sauvegarde (PCS), réactivé par arrêté municipal le 26 août dernier. Accueilli par le maire de Mahina, Damas Teuira, et l’équipe communale, le haut-ommissaire a pu apprécier les dispositions particulières prises par la municipalité pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.



A cette occasion, Damas Teuira a évoqué l’investissement de son équipe municipale ainsi que de la police municipale, mobilisées pour assurer la protection de la population de Mahina. Il a également abordé l’organisation déployée pour assurer la continuité des services publics dans le respect de gestes barrières. Le haut-commissaire a ainsi pu échanger avec les guides sanitaires qui sillonnent chaque jour la commune pour sensibiliser les administrés, dans les quartiers, dans les établissements scolaires, les infrastructures communales et dans tous les lieux publics. Au total, 19 guides sanitaires sont mobilisés sur la commune de Mahina.



Le maire et son équipe ont également présenté au haut-commissaire les pistes de réflexion sur la mise en place d’un zonage de la ville avec l’obligation du port du masque qui sera finalisé dans les jours prochains.