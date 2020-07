​96,21% d'insertion à l'issue du RSMA

Tahiti, le 1er juillet 2020 - En 2019, 849 jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans ont suivi une formation au Régiment du service militaire adapté (RSMA), avec à l’issue un taux d’insertion professionnel de 96,21%.



Le conseil de perfectionnement du RSMA-Pf s’est réuni ce mardi. Ce rendez-vous annuel rassemble tous les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle : les représentants des services de l’État, du Pays et des communes, les chambres consulaires, les directeurs d’établissement de formation ainsi que les représentants des organisations patronales.



Au bilan des actions entreprises par le régiment en 2019, il ressort que plus de 458 052 heures de formation ont été dispensées l’année dernière aux 849 jeunes volontaires du RSMA.



Sur ce total, 96,21% des volontaires ayant achevé leur formation ou leur contrat ont pu être insérés dans la vie professionnelle.

Pour l’année 2020-2021, le conseil de perfectionnement a ainsi validé la modification ou l’adaptation de certaines filières existantes et la création de deux filières nouvelles. Une filière intitulée "Remobilisation vers l’emploi " qui projette d’offrir un parcours adapté aux candidats en respectant leur projet professionnel ; et une formation de soudeur naval, très recherchée actuellement par les entreprises locales. Ces deux filières seront réalisées en lien avec le Service de l'emploi (Sefi), partenaire essentiel à la réussite des volontaires.