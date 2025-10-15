

​80 personnes touchées, 3 évasans et un décès lors de l’intoxication alimentaire de Rangiroa

Tahiti le 4 novembre 2025. Le bulletin de surveillance sanitaire publié par l’Arass (agence de régulation de l’action sanitaire et sociale) ce mardi fait état de plus de 80 personnes touchées par l’intoxication alimentaire qui s’est déclarée la semaine passée à Rangiroa.





En cause, "la consommation de plats préparés localement, composés de poulet fumé et salade russe préparée avec une mayonnaise maison".



Trois personnes ont dû être évasanées et "un décès a été rapporté chez une personne présentant des comorbidités", rapporte le dernier bulletin.



"La symptomatologie et le délai d’apparition des symptômes ont orienté vers une infection à Salmonella, confirmée par des analyses effectuées chez plusieurs patients. Les premiers éléments de l’enquête alimentaire ont mis en évidence plusieurs manquements aux règles d’hygiène : décongélation à température ambiante, rupture de la chaîne du chaud et du froid, absence de dispositif conforme pour le lavage des mains. De plus, les analyses réalisées sur les restes alimentaires montrent la présence de salmonelles (Salmonella enteritidis) ainsi que de plusieurs germes pathogènes d’origine environnementale et fécale", conclut le rapport de l'Arass.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 4 Novembre 2025 à 12:56




