​78,5% de taux d’insertion au CFPA en 2019

Tahiti, le 15 mai 2020 – Le CFPA a annoncé à l’occasion de son CA mercredi le taux d’insertion de ses stagiaires en 2019 à 78,5%, et également indiqué avoir revu à la baisse ses objectifs pour 2020 en raison de la crise du coronavirus.



Le conseil d’administration du Centre de formation pour adultes (CFPA) s’est réuni mercredi à l’unité de Pirae, sous la présidence de la ministre du Travail, Nicole Bouteau. L’occasion de présenter notamment le rapport d’activités et le compte financier de l’année 2019 du CFPA, détaille un communiqué de la présidence diffusé vendredi. En 2019, le CFPA a accueilli près de 686 stagiaires, demandeurs d’emplois -pour 66 sessions réalisées, et 69 salariés. Le taux d’insertion des stagiaires demandeurs d’emploi a été de 78,5%. Le taux de réussite aux examens est quant à lui de 90%.



Le CFPA s’est donné plusieurs objectifs, dont le premier est d’augmenter significativement l’employabilité d’un demandeur d’emploi grâce aux dispositifs de formation professionnelle et de stages d’insertion professionnelle, expliqué le communiqué. Mais le confinement engendré par l’épidémie de Covid-19 en Polynésie a amené la direction du Centre à revoir ses objectifs pour l’année 2020, notamment en termes d’effectifs stagiaires à former.