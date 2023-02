​3,2 kilos d'ice saisis à l'aéroport, sept personnes interpellées

Tahiti, le 16 février 2023 – Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte la semaine dernière, les enquêteurs de l'Ofast et de la section de recherches de Papeete ont saisi mercredi matin 3,2 kilos d'ice à l'aéroport de Tahiti Faa'a. Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.



Mercredi matin, deux passagers en provenance de Los Angeles ont été interpellés par les enquêteurs de l'Ofast et de la section de recherches de Papeete à leur arrivée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. L’opération a été menée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet la semaine dernière pour trafic de stupéfiants. Dans deux valises appartenant à l'un des passagers, les forces de l'ordre ont saisi dix paquets contenant 3,2 kilos d'ice dissimulés dans un double fond aménagé dans ces bagages. Outre ces deux personnes, cinq hommes ont également été interpellés et placés en garde à vue. Selon nos informations, la plupart des mis en cause dans cette saisie sont déjà connus de la justice. Les gardes à vue en matière de trafic de stupéfiants peuvent durer jusqu'à 96 heures.



Notons que la dernière grosse saisie méthamphétamine sur le territoire remonte au 17 mars 2022 lorsque la police aux frontières avait saisi 21 kilos d'ice sur un paquebot de croisière à Raiatea. Une saisie alors qualifiée d'“historique” par le procureur de la République, Hervé Leroy.