

​3000e numéro de Tahiti Infos

Tahiti le 6 octobre 2025. Tahiti Infos publie ce mardi le 3 000e numéro de son quotidien d’information. Une date clef après avoir célébré cette même année les 10 ans du journal dans sa version quotidienne.





Ces dix dernières années, Tahiti Infos a été le témoin principal de l’information d’un Fenua en évolution permanente. Arrivé dans le concert des médias le 2 mars 2010 sous l'impulsion de l'homme d'affaires Éric Minardi qui était alors à la tête de Fenua Communication, Tahiti Infos a su grandir et s’émanciper pour devenir un véritable quotidien d’informations de proximité.



Depuis sa première “une” sur le Salon du tourisme, le journal porté, d’abord seule par Nathalie Montelle, puis par une équipe qui va se renforcer d’année en année, va s’imposer dans le traitement de l’information locale, de la politique aux sports, en passant par la justice, l’économie ou encore la culture, avec en complément, les informations internationales.



Aujourd’hui, Tahiti Infos représente un tirage et des ventes de plusieurs milliers d’exemplaires chaque jour, et un accroissement continu des consultations sur son site internet et les réseaux sociaux. Depuis le début de cette année 2025, le site de Tahiti Infos cumule plus de 10 millions de visites pour 51,3 millions de pages lues. Près de 7000 abonnés reçoivent chaque matin la newsletter du journal.



Du côté des réseaux sociaux, Tahiti Infos approche du quart de million de followers (218 465) sur Facebook, en progression constante là encore avec une moyenne mensuelle de 15 millions d’interactions (vues, likes, commentaires, partages).



Derrière ces 3 000 numéros se cachent déjà de nombreux collaborateurs, passés par la rédaction, et que nous saluons tous pour ce qu’ils ont apporté à votre quotidien, ce qu’ils y ont laissé aussi. De grandes signatures, de beaux articles, une ténacité sans faille face à des crises majeures comme celle du Covid, ou face aux menaces, parfois à peine voilées, que l’équipe actuelle continue de combattre chaque jour pour une meilleure information, au plus près des préoccupations et des centres d’intérêts des Polynésiens.



Ce 3 000e numéro, c’est la concrétisation d’une mission que se donnait l’équipe qui publiait le 2 000e numéro en octobre 2021 : “Informer, chercher des réponses aux questions de ses lecteurs, relater des faits et fournir des clés d’analyse.”



Cette mission reste inchangée et se traduit au quotidien aussi dans notre participation active auprès des jeunes au travers la semaine de la presse, dans la culture, dans le sport auprès des annonceurs qui nous font confiance.



Confiance : tout sauf un vain mot de nos jours.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 6 Octobre 2025 à 18:30




