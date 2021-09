​2,15 milliards, le coût de la seconde vague Covid

Tahiti, le 28 septembre 2021 - Le bilan financier de la seconde vague Covid liée au variant Delta survenue depuis août en Polynésie française est chiffré à 2,15 milliards de Fcfp par le Pays.



Le quatrième collectif budgétaire dresse le bilan financier de la seconde vague de Covid survenue entre août et septembre, avec “une vague de contaminations sans précédent” et des “hôpitaux saturés par l’afflux de patients Covid-19”. Pour cette crise sanitaire liée au variant Delta, le gouvernement mobilise “un complément de 2,15 milliards de Fcfp, dont 1,3 milliard de Fcfp pour répondre aux besoins de l'hôpital”. Une subvention exceptionnelle allouée au Centre hospitalier de Taaone pour un peu plus de la moitié des dépenses de personnel et le paiement des astreintes des soignants. Le reste de la subvention étant consacré à des dépenses de consommables (médicaments réanimatoires, masques et gels hydroalcooliques, réactifs pour le laboratoire, tests Covid-19, produits désinfectants, ...) et des dépenses diverses (fluides et gaz médicaux pour la production d’oxygène, locations de containers frigorifiques, ...). Un complément de 700 millions de Fcfp est destiné notamment aux analyses des tests Covid-19 réalisés par l'Institut Louis Malardé.



Le budget initial pour l'année 2021 avait déjà pris en compte une augmentation de 347 millions de Fcfp des crédits réservés à la santé par rapport à 2020. Au fil de l'année, ces dépenses de santé se sont accentuées en raison du Covid avec déjà 949 millions de Fcfp puis 944 millions ajoutés au budget initial lors des premier et troisième collectifs budgétaires. En tout pour 2021, le rapport consacré à ce quatrième collectif budgétaire précise qu'à l'issue de cette ultime répartition, les crédits prévus pour la santé cette année auront “doublé” passant de 3,771 milliards de Fcfp à 7,813 milliards de Fcfp… La dure réalité du coût de la crise Covid sur les finances du Pays.