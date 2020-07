​186 candidats de 37 Pays pour le concours Tech4Islands

Tahiti, le 21 juillet 2020 – Au terme de l'appel à projet du concours Tech4Islands Awards 2020 lancé par la French Tech Polynésie, pas moins de 186 candidats originaires de 37 pays différents ont proposé leurs solutions "tech et innovation" par et pour les îles. Les 12 finalistes seront connus le 8 septembre.



La deuxième édition du concours Tech4Islands Awards a suscité un véritable engouement bien en dehors de nos frontières. A l'issue de l'appel à projet lancé pour l'édition 2020 du concours de la French Tech Polynésie auprès des startups, entreprises innovantes, organismes de recherche et universités, pas moins de 186 candidats de 37 pays différents ont proposé leurs solutions "tech et innovation" axées sur le "rebond" des économies insulaires. Parmi eux, 56 candidats en provenance d'Océanie et d'outre-mer qui ont tous présenté des projets "par et pour les îles" sur les cinq axes définis cette année par les organisateurs : Health Tech&Santé, Blue Tech durable et résiliente, Smart Tourisme écoresponsable, Clean Tech & Economie circulaire et Ed Tech et inclusion numérique.



Parmi ces projets les 12 finalistes seront sélectionnés le 8 septembre par un jury de présélection. Les lauréats des trois grands prix Tech4Islands Monde, Océanie et Outre-mer seront ensuite désignés le 29 septembre par le jury final. Avec pour les gagnants une invitation au Tech4Islands summit d'avril 2021 à Tahiti, une participation au CES 2021 de Las Vegas, des sessions d'accompagnement et de coaching et la perspective de mise en relation avec des fonds d'investissements.