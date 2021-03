​12 millions d'aides pour des projets d'échanges associatifs et éducatifs

Tahiti, le 22 mars 2021 – Un appel à projet pour le fonds d’échange à but éducatif, culturel ou sportif pour les jeunes a été lancé par les services du haussariat. Une enveloppe de 12 millions de Fcfp est prévue pour la Polynésie française.



Depuis une loi du 28 décembre 2019, la Polynésie française est éligible au fonds d’échange à but éducatif, culturel ou sportif pour les jeunes (FEBECS). Une enveloppe de près de 12 millions de Fcfp est mise à disposition de la Polynésie française. L’objectif de ce dispositif étant d’aider les associations à financer les dépenses liées aux frais de transport et d’offrir de nouvelles possibilités de mobilité aux jeunes de Polynésie française. La priorité est donnée aux associations. Sur la forme, les demandes individuelles peuvent être éligibles dans la mesure où elles s’inscrivent dans le cadre d’un projet associatif. Sur le fond, les projets éligibles seront ceux impliquant un transport à destination de la métropole et de l’environnement régional (en dehors de la Polynésie française) au cours de l’année 2021.



En détails, pour être éligible, le projet devra concerner les domaines du sport (participation aux compétitions nationales, régionales), de la culture (manifestation privilégiant la découverte de nouveaux talents, transport de jeunes artistes pour favoriser l’accès de leurs œuvres), ou encore les échanges éducatifs (classe lauréate d’un concours ou d’un prix national). La priorité sera donnée aux projets impliquant des jeunes de Polynésie française (moins de 30 ans à la date de réalisation du projet), pour une aide permettant de financer les billets de transport en classe économique ne pouvant dépasser 80% du coût des billets de transport. Le montant maximum de la subvention par projet est de 1 789 976 Fcfp.