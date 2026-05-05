

​105 millions de francs pour 31 projets de prévention en santé

Tahiti, le 4 juin 2026 - Le gouvernement a adopté mercredi en conseil des ministres une série d’arrêtés permettant le financement de 24 projets portés par des organismes dans le cadre de l’appel “Ora maitai 2026”, en faveur de la santé mentale, de la prévention des addictions, et de la lutte contre l’obésité.



Ces 24 organismes retenus dans le cadre de la seconde phase de l'appel à projets “Ora maitai 2026”, porté par la Direction de la santé et financé par le Fonds de prévention et de lutte contre les addictions (FPLA), bénéficieront de subventions pour un montant total de 100,2 millions de francs, sur une dotation globale de 125 millions de francs.



L’appel à projet “Ora maitai 2026” a déjà fait l’objet d’une première phase de validation, en mai dernier, qui avait permis de retenir les projets de sept organismes et l’attribution de 4,5 millions pour le financement de leurs initiatives en faveur de la santé mentale, de la prévention des addictions, ou de la lutte contre l’obésité. Six dossiers restent encore à l'étude.



Ces projets, portés par des associations, des établissements scolaires et des acteurs locaux, s'inscrivent directement dans les objectifs de prévention et de promotion de la santé du projet de Schéma d'organisation sanitaire du Pays pour 2026-2031, qui sera prochainement soumis au vote de l'assemblée de la Polynésie française.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 4 Juin 2026 à 08:52 | Lu 235 fois



