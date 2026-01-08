

​10 ans de prison pour Yannick Mai

Tahiti, le 15 janvier 2026 – Déjà condamné pour trafic de stupéfiants, l'ancien guide touristique, Yannick Mai, a écopé jeudi de 10 ans de prison ferme pour son implication dans l'importation de 980 grammes de cocaïne.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, Yannick Mai, l'ancien guide touristique et prévenu déjà bien connu de la justice pour avoir été condamné à trois reprises pour trafic de stupéfiants. Il comparaissait aux côtés de son fils, les deux hommes étant poursuivis pour avoir participé à l'importation par voie postale de 980 grammes de cocaïne.



Selon les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, Yannick Mai avait profité d'une permission de sortie pour contacter un fournisseur de drogue auquel il aurait commandé un colis. Lequel colis a été réceptionné par l'Office antistupéfiants (Ofast) qui a saisi la drogue mais qui avait intercepté le fils de Yannick Mai au moment de la livraison.



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a finalement condamné Yannick Mai à 10 ans de prison ferme et son fils à 5 ans. Les deux hommes vont faire appel.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 16 Janvier 2026 à 06:18




