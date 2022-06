​"Tongs et chemisette à fleurs" : Bad buzz pour Marine Le Pen au fenua

Tahiti, le 22 juin 2022 – La petite phrase de Marine Le Pen à ses 89 députés Rassemblement national pour leur entrée au Palais Bourbon sans "tongs et chemisette à fleurs" passe mal au fenua, alors que les trois députés Tavini ont fait leur entrée mercredi en lavalava à l'Assemblée nationale.



"Nous, on n’est pas La France insoumise, on ne vient pas en tongs et en chemisette à fleurs !" La petite phrase adressée lundi par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, à ses 89 députés pour leur demander de soigner leur entrée à l'Assemblée nationale ce mercredi à Paris passe mal au fenua. Le bad buzz tourne en boucle sur les réseaux sociaux polynésiens, alors que les trois députés du Tavini Huiraatira sont arrivés mercredi en lavalava au Palais Bourbon. "Respectez vos colonies françaises", lit-on notamment régulièrement dans les commentaires acerbes contre la présidente du parti nationaliste. Commentaires qui rappellent également à maintes reprises à la candidate du RN son très bon score à la présidentielle en Polynésie, avec 39 913 voix (48,2%).





Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 22 Juin 2022 à 14:18