Tahiti, le 25 mars 2020 – Sean Casey, épidémiologiste de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) actuellement en mission en Polynésie française, fait le point sur l’épidémie de coronavirus. Il estime que les mesures de confinement sont globalement bien respectées au fenua.



Vu l’évolution du nombre de cas de coronavirus en Polynésie, est-ce qu'il faut renforcer les mesures de confinement ?



“J'ai l'impression que les gens suivent les conseils et respectent assez bien le confinement. Il y a très peu de gens dans les rues, les commerces sont fermés, et les personnes évitent vraiment les contacts. Il faut continuer comme ça, parce qu'il y a toujours le risque de faire circuler le virus.”



Est-ce qu'il y a des cas de coronavirus ou des suspects dans les îles ?



“Pour le moment seul Tahiti et Moorea sont touchés. Et il n'y a pas de cas suspects dans les îles.”



Pourquoi le traitement à la chloroquine n'est-il pas encore utilisé ?



"Actuellement dans le monde, il y a plus d'une centaine d'études cliniques en train d'être menées. Mais il n'y a pas vraiment pour le moment de certitude et pas de traitement efficace. Il y a des discussions qui sont en train d'être menées en Polynésie sur comment le territoire peut participer à ces études cliniques. Mais ces études devront être contrôlées pour protéger au mieux les patients. Les essais cliniques sont assez compliqués et il faut que l'on soit sûr que cela n'est pas dangereux pour les patients.”



Comment sont traités les patients atteints de Covid-19 ?



“C'est un traitement pour la pneumonie, ou pour les symptômes respiratoires, etc. Mais il n'y a aucun traitement spécifique pour le Covid-19.”