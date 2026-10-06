

[publireportage] Une ambiance conviviale et des bonnes affaires au rendez-vous de la ACE Sunset Party 2026

Ce jeudi 8 octobre 2026, de 14 heures à 19 heures, les magasins ACE Sin Tung Hing de Fare Ute se transformeront en un véritable lieu de vie et de bons plans à l'occasion de la tant attendue ACE Sunset Party. Cet événement festif et commercial promet de rassembler bricoleurs, familles et curieux autour d'une expérience shopping inédite.

Au programme de cet après-midi placé sous le signe de la convivialité, les clients pourront bénéficier de 20% de réduction immédiate sur une large sélection de produits en magasin et en ligne. Les amateurs de bonnes affaires ne manqueront pas non plus les ventes flash exclusives proposées sur des équipements phares, allant de la motoculture à l'outillage électroportatif.

Mais l'événement se veut aussi gourmand et familial. Petits et grands sont conviés à savourer des douceurs offertes tout au long de l'après-midi, entre barbes à papa, granitas et pop-corn. Dès 16 heures, une grande dégustation barbecue, offerte en partenariat avec la Charcuterie du Pacifique, viendra parfaire cette atmosphère chaleureuse.

Une belle initiative pour allier équipement de la maison et moment de détente en fin de journée.





le Mercredi 7 Octobre 2026 à 17:33 | Lu 340 fois



