page enfant : En savoir plus sur les tortues

TAHITI, le 25 mai 2021 - Tandis que Te ara u’i, la tortue centenaire de Papeari, reprend des forces et que le monde célèbre les tortues, nous te proposons un article pour en savoir plus cet animal qui appartient au même groupe, (les archosauriens) que les crocodiliens, les oiseaux et leurs ancêtres les dinosaures.



Le 23 mai est la Journée mondiale de la tortue depuis environ le début des années 2000. À cette époque, l’organisation à but non lucratif (ONG) American Tortoise Rescue a voulu célébrer pour mieux protéger cette créature parmi les plus anciennes du monde. En Polynésie, il y a des tortues qui vivent, qui se reproduisent et pondent. Mais que sais-tu exactement de cet animal protégé sur le territoire ?



La tortue est un terme qu’on utilise pour parler d’un ordre de reptiles caractérisée par une carapace. Cette carapace est composée de deux parties. Il y a une dossière qui protège le haut de l’animal, sa partie supérieure. Il y a un plastron qui protège la partie ventrale. Certaines espèces peuvent se rétracter et se cacher dans leur carapace en cas de danger !



Partout dans le monde, ou presque



Il existe des tortues marines, des tortues terrestres et des tortues aquatiques. Les tortues aquatiques, de petites tailles, passent leur vie dans l’eau douce ou à proximité de l’eau douce. Il existe sept espèces de tortues marines dans le monde. En Polynésie, il y a une tortue terrestre (voir encadré) et cinq espèces de tortues marines peuvent être observées : la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys coriacea). Certaines sont plus présentes que d’autres. Toutes ces tortues sont menacées et protégées sur le territoire.



Dans le monde, on trouve des tortues partout, sauf dans la région des pôles. Elles vivent dans les milieux très arides (cela signifie très secs) dans la jungle, dans les marécages, la savane, la steppe. Les tortues marines sont migratrices, elles se reproduisent dans les eaux chaudes. Les autres tortues sont plutôt sédentaires (cela signifie qu’elles se déplacent peu). Dans les régions tempérées, en saison froide, elles entrent en léthargie (c’est un sommeil très profond, prolongé, pendant lequel les fonctions de la vie sont ralenties) et hibernent.



Animaux préhistoriques



Les tortues sont des animaux solitaires qui se rencontrent seulement pour s’accoupler. Elles sont ovipares, cela veut dire que la femelle pond des œufs qui éclosent en dehors du corps de la maman. Ce sont des animaux qui vivent très, très, très longtemps. Certaines jusqu’à plus de 150 ans. Te ra u'i, qui a fêté ses 193 ans en janvier dernier, bat des records !



Il faut savoir que les tortues de mer sont les plus anciens reptiles encore vivants. Elles peuplent les océans depuis 225 millions d’années ! On peut donc parler d’animaux préhistoriques. Elles ont échappé à la grande extinction responsable de la disparition des dinosaures. Echapperont-elles aux menaces qui pèsent sur elles aujourd’hui (braconnage, pollution, disparition de leur territoire …) ?