Vol de langoustes à Fare Ute

TAHITI, le 29 novembre 2019 - « Le gang des langoustiers » a dérobé près de 2 tonnes de langoustes dans une société de mareyage au port de pêche de Fare Ute, en octobre. Le préjudice s’élève à 8 millions de Fcfp. Six personnes ont été interpellées, dont quatre employés.



La police les surnomment « Le gang des langoustiers ». Six individus ont dérobé près de 2 tonnes de langoustes dans une société de mareyage située au port de pêche de Fare Ute, le mois de dernier. Parmi ces personnes, quatre sont des employés de la société et les deux autres sont des livreurs de l’extérieur. « Il n’y a pas d’effraction et cela suppose que ce sont des personnes qui ont les clés. Mais ce qui nous a réellement permis de les retrouver, ce sont les ventes qu’ils ont mis sur les réseaux sociaux.



Le préjudice de ce vol s’élève à 8 millions de Fcfp.



La société avait commandé ces langoustes des Etats-Unis pour les fêtes de fin d’année.



Le gang des langoustiers comparaitra devant le tribunal correctionnel, le 16 avril 2020.