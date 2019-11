Un gardien de prison sème la zizanie

TAHITI, le 29 novembre 2019 - Samedi à 2 heures du matin, une bagarre éclate au centre Vaima.



Sur place, les agents de la DSP interpellent un homme complètement ivre, pour le mettre en cellule de dégrisement.



Quelques minutes plus tard, un de ses amis se rend à la DSP pour le faire libérer. Les insultes à l’encontre des mūto’i fusent et ce dernier arrive à forcer et à entrer dans les locaux. Une fois à l’intérieur, il ordonne que son ami soit libéré. Il aura fallu cinq policiers pour le maitriser.



Ces deux personnes sont des gardiens de prison. Le fauteur de troubles a donc été présenté au parquet, ce vendredi matin.



Il comparaitra le 16 avril prochain devant la justice pour outrage à l’ordre public et rébellion.



Selon la police, son copain est bien connu de leurs services pour état d’ébriété dans les lieux publics, conduite en état d’ivresse et violences conjugales.



Ces deux agents de l’administration pénitentiaire risqueraient fortement d’être suspendus de leurs fonctions.



Les policiers, quant à eux, ont déposé une plainte et ils demandent à être indemnisés. « Cet argent sera entièrement reversé aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes », indique Mario Banner, le patron de la DSP.