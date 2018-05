Pirae : fermeture exceptionnelle des services de la mairie vendredi

PIRAE, le 9 mai 2018 - Dans un communiqué, la municipalité informe que ses services seront fermés exceptionnellement, ce vendredi 11 mai.



Le maire de Pirae informe la population de la fermeture exceptionnelle des services municipaux le Vendredi 11 mai, à l’exception :



=> Du marché municipal : ouverture aux horaires habituels - de 5h30 à 18h30



=> Du bureau de l’Etat-civil :



- permanence de 8h00 à 9h00 en mairie pour les déclarations de décès uniquement.



- permanence de 8h00 à 10h00 à l'antenne de l'état civil de l'Hôpital Taaone pour les déclarations de naissance uniquement



=> Des services de la Sécurité publique et civile, police municipale et centre d’incendie et de secours : service normal.



Tél. 40 50 80 80

N° d'urgence : 18 ou 40 50 81 30



Pas de changement pour les collectes des déchets pour cette fin de semaine, y compris le jour férié du 10 mai 2018.