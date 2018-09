Perturbations de l'alimentation en eau de Moorea

L’île de Moorea connaît une période d’étiage qui entraîne des manques d’alimentation en eau, particulièrement dans la zone comprise entre Afareaitu (Pk 6) et Haapiti-Varari (Pk 32).

Les équipes de la Polynésienne des Eaux sont mobilisées pour passer cette période difficile dans les meilleures conditions.

Qu’est-ce que l’étiage ?

L’étiage est une baisse périodique de la ressource en eau qui fait suite à une faible pluviométrie. Le niveau des cours d’eau est alors à son plus bas et peut parfois atteindre la sécheresse totale.

Les conséquences pour les abonnés en eau

La période d’étiage provoque des manques de ressource en eau dans les captages. Ceux-ci entraînent donc des coupures au niveau de la distribution aux abonnés, notamment pour les infrastructures les plus éloignées.

Que peut-on faire ?

Réduire sa consommation ! Adopter un comportement en adéquation avec le manque de ressource via les gestes simples écocitoyens, tels qu’arroser ses plantes lorsqu’il n’y a pas de soleil ou favoriser les douches plutôt que les bains.

Pour plus d’informations sur les gestes simples, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Polynésienne des Eaux qui vous propose de nombreux exemples de comportements à adopter pour être un écocitoyen accompli.