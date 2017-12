Papeete : Inscriptions sur les listes électorales 2018

PAPEETE, le 7 décembre 2017. (COMMUNIQUE) Le Bureau des élections de la mairie de Papeete assurera une permanence le samedi 30 décembre 2017 de 8 h 00 à 10 h 00 afin de permettre aux électeurs de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au dernier jour ouvré de l'année civile.



Pour toute inscription ou modification sur la liste électorale, il convient de joindre à sa demande les justificatifs suivants :



Pièce d'identité en cours de validité :

•copie de la carte nationale d'identité recto-verso ou

•passeport (double page sur laquelle figure la photo)



Justificatif d'attache :

•Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture électricité, eau ou téléphone, quittance de loyer)

•Justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans



Veillez à ce que les factures soient établies à vos nom et prénom.

Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers doivent fournir :

•Une attestation d'hébergement établie par le titulaire du justificatif de domicile, ainsi que la copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité.



Pour plus d'information : tél. 40 415 764.