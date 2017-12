Opération Noël pour tous à Moorea, ce vendredi

La commune de Moorea-Maiao propose un voyage autour du monde pour la 2e édition du Noël pour tous, vendredi 15 décembre à Vaiare.



En coordination avec l’association Te Taatiraa no Aimeho Nui, un village de Noël prendra vie ce vendredi à partir de 17 heures, sur le terrain communal de Vaiare, face au service technique.



La population, et les enfants en particulier, est le cœur cible de ce projet. La commune de Moorea-Maiao met à disposition de la population plusieurs navettes gratuites pour se rendre à la fête !



Plusieurs associations de l’île animeront les stands d’activités : manège, maquillage sans oublier la fameuse photo avec le Père Noël pour immortaliser l’évènement.

Une scène ouverte aux artistes (chant/danse et autres arts scéniques.) est également au programme.

Depuis le mois de Septembre, un groupe d’artistes s’organise pour proposer à la population une animation-spectacle.

Vous pouvez retrouver le clip tourné de cette composition via ce lien :



Des tee-shirt collectors seront distribués aux enfants de Moorea ce soir-là, et Mercredi 20 Décembre, le Maire Evans HAUMANI se rendra à Maiao pour distribuer des cadeaux de Noël et d’autres surprises aux 98 enfants de l’île – commune associée.



Le bouquet final de la soirée, un spectacle de feux d’artifice offert à la population.



Infos pratiques :



Date Vendredi 15 Décembre 2017 de 17h à 22h



Lieu : Terrain communal de Vaiare (face Service Technique)



Contact : Léticia SCLABAS, chargée de communication de la commune de Moorea-Maiao (Tél) 40 55 08 36



Le lancement des festivités de Noël sonne l’heure du retour des diverses animations organisées sur toute l’île. Au-delà des animations commerciales, la commune de Moorea-Maiao réserve aussi de belles surprises et des nouveautés !

Pour la 2ème édition du Noël pour tous, un village animé sera monté sur le terrain communal de Vaiare.

Le thème retenu cette année : UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE.



Localisation de l’événement



Sur le terrain communal de Vaiare, un village de Noël prendra vie, dès 17h le Vendredi 15 Décembre 2017.

Plusieurs parkings seront mis à la disposition de la population.



Pour ce qui est de l’aménagement du site, les agents de la commune de Moorea et tous les participants monteront le village vendredi 15 décembre 2017, dès 7 heures.



Le site sera organisé comme suit :



Pour que la féérie opère auprès de tous les publics, la commune de Moorea-Maiao propose un village de Noël ouvert à tous.

Ce jour-là, 14 associations animeront des stands d’activités ludiques et culturelles, ouverts aux petits comme aux grands : manèges, bouées gonflables, atelier maquillage, partie de danse ou encore petits jeux pour enfants et, évidemment, l’incontournable photo avec le Père Noël.



Comme toujours, POUR LES ENFANTS, les animations sont gratuites.



La programmation de Noël donne lieu à trois temps forts :

- La distribution de 3000 tee-shirt collectors

Les organisateurs et les partenaires sont heureux d’offrir le tee-shirt collector édition 2017 du NOEL POUR TOUS aux enfants de Moorea et de Maiao.

3000 tricots seront gracieusement offerts.

Un financement d’1.5 millions de la part des organisateurs et de généreux donateurs.



- Le spectacle de Noël

Un spectacle de chants, de danses et diverses prestations artistiques seront offerts à la population ce soir-là. Le RDV est fixé à partir de 17h, pour contempler le fruit de 3 mois de répétitions.



- Le feu d’artifice

Dans un cadre exceptionnel, la population profitera d’un spectacle de feux d’artifices.

Le lagon de Moorea (Vaiare) s’embrasera de 1000 feux et sera le miroir de ce spectacle.

Une équipe de professionnelles maitrisant l’art pyrotechnique, animera le spectacle de feux d’artifices, offert par la commune de Moorea-Maiao.

Une belle manière de célébrer la vivacité, la diversité culturelle et les fêtes de fin d’année à Moorea-Maiao.





IMPORTANT : le Maire Evans HAUMANI sera en déplacement à Maiao, mercredi 20 décembre à la rencontre des 300 habitants que compte l'île, dont 98 enfants.

























La sécurité



Un arrêté et un avis à la population sont publiés quant à l’ouverture d’une déviation dans cette zone :